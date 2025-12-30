Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 décembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft et détenir, indirectement, 6 538 793 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 4,86% du capital et 4,40% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché.