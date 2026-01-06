Goldman Sachs finalise l'acquisition d'Industry Ventures pour renforcer son pôle technologique

Cette opération stratégique permet à la banque d'affaires d'intégrer une plateforme de capital-risque de premier plan, diversifiant ainsi son offre dans les actifs alternatifs alors que l'innovation liée à l'IA s'accélère.

Le Groupe Goldman Sachs a annoncé la clôture du rachat d'Industry Ventures, une société spécialisée dans l'investissement technologique à tous les stades de développement.



L'équipe rejoint le Groupe d'Investissement Externe (XIG), qui gère déjà plus de 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette acquisition vient enrichir la plateforme d'actifs alternatifs de la firme, forte de 576 milliards de dollars, en y ajoutant des capacités de second marché et des stratégies de capital-risque.



Le p.-d.g. de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que cet apport crée un "effet multiplicateur" pour faire de la banque un "fournisseur de solutions de premier plan pour les entreprises à forte croissance".



Hans Swildens, fondateur et directeur général d'Industry Ventures, rejoint Goldman Sachs en tant qu'associé. Cette intégration fait suite à une collaboration de vingt ans entre les deux entités, Goldman Sachs Asset Management ayant été un commanditaire de longue date des fonds d'Industry Ventures.



Goldman Sachs a gagné 3,7% hier à Wall Street et affiche actuellement une hausse de 0,4% en préouverture.

