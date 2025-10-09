Goldman Sachs International détient moins de 5% du capital
Publié le 09/10/2025 à 17:08
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors marché.
