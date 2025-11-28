La société Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 24 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Soitec et détenir individuellement, 4,98% du capital et 3,89% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation.