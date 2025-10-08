Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 1er octobre, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir 5,02% du capital et 4,90% des droits de vote du groupe d'externalisation de l'expérience client.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs Group n'a franchi indirectement aucun seuil et détient 4 339 049 actions, soit 7,35% du capital et 7,17% des droits de vote de cette société.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (36,3%) et Amérique (47,6%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2024, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 300 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (42%), services administratives et gouvernementaux (35%), télécommunications (17%) et distribution (6%).
