Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 1er octobre, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir 5,02% du capital et 4,90% des droits de vote du groupe d'externalisation de l'expérience client.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs Group n'a franchi indirectement aucun seuil et détient 4 339 049 actions, soit 7,35% du capital et 7,17% des droits de vote de cette société.