Goldman Sachs Intl passe sous les 10% du capital de Worldline

Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 17 décembre, le seuil de 10% du capital de Worldline, et détenir individuellement 9,74% du capital et 8,41% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. Goldman Sachs Group n'a franchi aucun seuil et détient, indirectement, 10,01% du capital et 8,65% des droits de vote.