The Goldman Sachs a annoncé lundi l’acquisition d’Innovator Capital Management pour environ 2 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa division de gestion d’actifs. Spécialiste des ETF à résultats définis, Innovator gérait 28 milliards de dollars d’actifs répartis sur 159 fonds au 30 septembre. Ces produits utilisent des options financières pour offrir des rendements encadrés ou une protection partielle contre les baisses de marché, répondant à une demande croissante d’investissements calibrés en période d’incertitude.

L’opération, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, marque une nouvelle étape dans la stratégie de recentrage de Goldman Sachs sur la gestion d’actifs et de patrimoine, au détriment de ses ambitions dans la banque de détail. Le groupe renforce ainsi sa présence sur le marché dynamique des ETF actifs, présenté par son directeur général David Solomon comme "l’un des segments les plus porteurs" du secteur coté.

Ce rachat s’inscrit dans une série d’initiatives stratégiques lancées ces derniers mois par la banque. En septembre, Goldman Sachs a investi 1 milliard de dollars dans T. Rowe Price, suivi en octobre par l’acquisition de la société Industry Ventures, spécialisée dans le capital-risque. L’intégration des 60 employés d’Innovator à la division Asset Management permettra d’élargir l’offre de solutions différenciées, en réponse à l’évolution des attentes des investisseurs particuliers et institutionnels.