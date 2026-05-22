En date du jeudi 14 mai, la firme new-yorkaise détenait 5,12% du capital à la suite d'une acquisition d'actions.
L'avis ne précise pas quel était le niveau de participation précédent de Goldman Sachs, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une première prise de participation.
La majeure partie de sa participation est constituée d'instruments financiers, lesquels représentent 3,84% des droits de vote, les 1,27% restants étant détenus de façon directe.
A la Bourse de Francfort, l'action Zalando s'octroyait une progression de 2,4% vendredi matin dans le sillage de cette notification. Le titre avait perdu plus de 17% sur le mois écoulé, sur fond de résultats trimestriels sans grand éclat et de spéculations faisant état d'une prochaine sortie de l'indice DAX.
Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- distribution en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Le groupe développe également une activité d'exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando ;
- vente de solutions et de services aux entreprises : intégration des marques partenaires sur la plateforme Zalando, vente de solutions d'approvisionnement multicanal, prestations de services logistiques, développement de solutions publicitaires, vente de solutions permettant aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne via la plate-forme Zalando
A fin 2024, le groupe compte 51,8 millions de clients actifs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.