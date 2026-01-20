En date du 14 janvier, la banque d'affaires américaine détenait 0,27% des droits de vote du groupe chimique et pharmaceutique allemand, ainsi que 4,90% du capital sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 5,16%.
Lors de sa précédente notification, celle-ci atteignait 4,32%.
Cette montée au capital est intervenue deux jours avant l'annonce par le géant allemand que la Cour suprême américaine avait accepté de se pencher sur l'affaire du Roundup, avec une décision sur le fond attendue d'ici à la fin du mois de juin, une nouvelle qui avait fait bondir son titre de près de 7% hier.
Le titre a fini la séance de mardi sur des pertes de l'ordre de 3,3%.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
