Goldman Sachs a annoncé la nomination de Ben Snider comme nouveau responsable de la stratégie actions américaines, en remplacement de David Kostin, figure emblématique de la banque qui prendra sa retraite à la fin de l’année. L’information a été révélée dans un mémo interne consulté jeudi.

Arrivé chez Goldman en 2010 comme analyste, Ben Snider avait été promu managing director en 2017. Il dirigera désormais l’équipe de stratégie de portefeuille actions aux États-Unis et représentera la banque auprès de ses clients comme dans les médias. David Kostin, entré en 1994, restera au sein du groupe en tant que directeur-conseiller après avoir marqué la division par ses analyses et la création de l’ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP.

Selon la note interne, Kostin accompagnera Snider dans les prochains mois pour assurer une transition fluide. Cette annonce survient peu après l’officialisation du départ de Fadi Abuali, co-responsable des activités de Goldman Sachs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, également attendu en fin d’année.