Goldman Sachs passe à la vente sur Novartis

Novartis est passé vendredi à une recommandation 'vendre' sur le titre Novartis, contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours réduit de 95 à 94 francs suisses.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que le paysage de la pharma européenne s'est scindé, au cours des dernières année, en trois catégories : les valeurs de croissance comme Novo Nordisk et AstraZeneca, les titres 'value'/en retard sur l'innovation tels que Roche, Novartis, Sanofi et GSK et enfin les cas particuliers (Bayer).



Au sein du groupe des 'retardataires de l'innovation', Novartis a affiché les meilleures performances en Bourse sur 1, trois et cinq ans, à tel point que le titre a établi cet été des plus hauts historiques grâce à son programme de rachat d'actions, poursuit l'intermédiaire.



Avec la montée de la concurrence des génériques, le groupe toutefois devrait voir son rythme de croissance structurellement se normaliser, après trois à quatre années de progression soutenue des ventes, ajoute Goldman, qui juge la dynamique bénéficiaire du laboratoire moins lisible à l'approche de la fin de l'exclusivité sur Entresto, sans compter un flot de nouvelles ('newsflow') qui s'annonce limité sur les 12 à 18 prochains mois.