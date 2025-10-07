Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 30 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, au résultat d'une cession hors marché d'actions du groupe foncier et de promotion immobilière.

La banque d'affaires new-yorkaise a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 2 198 528 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 2,88% du capital et des droits de vote de cette société.