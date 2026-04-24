Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, au résultat d'une cession d'actions hors marché.
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 598 529 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 3,41% du capital et des droits de vote de cette société foncière et de promotion immobilière.
A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2025 de 6,1 MdsEUR, à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2025 de 1,1 MdEUR), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au coeur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.