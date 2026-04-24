Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 598 529 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 3,41% du capital et des droits de vote de cette société foncière et de promotion immobilière.