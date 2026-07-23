Goldman Sachs passe sous les 5% de Clariane

Dans un avis adressé à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 juillet, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Clariane.

A la suite de ce franchissement, le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 13 265 087 actions Clariane, représentant 3,71% du capital et des droits de vote de cette société spécialisée dans la prise en charge de la dépendance.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Clariane hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation, selon l'établissement financier new-yorkais.