Goldman Sachs passe sous les 5% de Nanobiotix
Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix, au résultat d'une cession d'actions hors marché.
Publié le 24/12/2025 à 13:35
Partager
-0,80 %
+0,30 %
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 137 763 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 4,42% du capital et 4,27% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
© Zonebourse.com - 2025
Partager