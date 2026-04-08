Dans un avis adressé à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 mars, indirectement, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 13 497 983 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,50% du capital et 4,89% des droits de vote de l'équipementier automobile.