Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 24 mars, le seuil de 5% des droits de vote de Worldline, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, à cette date, indirectement, 17 957 277 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,56% du capital et 4,88% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.