Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 6,39% du capital et 4,99% des droits de vote du fournisseur de matériaux semi-conducteurs.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi en baisse le même seuil.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
