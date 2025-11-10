Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 6,39% du capital et 4,99% des droits de vote du fournisseur de matériaux semi-conducteurs.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi en baisse le même seuil.