Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Pernod Ricard, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

Le géant bancaire américain a précisé détenir indirectement 12 464 723 actions Pernod Ricard représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 4,11% des droits de vote du géant des vins et spiritueux.