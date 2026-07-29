Au lendemain d'une belle hausse de 3,47%, le titre GSK est victime de prises de bénéfices à Londres (-2,24%, à 1 984,75 pence). Mardi, le laboratoire britannique a dévoilé des comptes semestriels supérieurs aux attentes, mais les objectifs sont légèrement sous le consensus.
Dans une étude, Goldman Sachs révèle que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 8,41 milliards de livres sterling, soit 2% au-dessus du consensus compilé par la société, et le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 2,80 milliards de livres, une performance supérieure de 5% aux attentes. De son côté, le bénéfice par action ajusté a dépassé le consensus de 7%.
La banque d'investissement américaine rappelle également que GSK a affiné ses objectifs à taux de change constants. Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice opérationnel ajusté dans la moitié supérieure de la fourchette de 3 à 5% et 7 à 9%, respectivement, tandis que la croissance du bénéfice par action ajusté est attendue dans la moitié basse de la fourchette de 7 à 9%. Le laboratoire prévoit également un impact négatif des changes de 2% sur le chiffre d'affaires et de 4% sur le résultat. Au point médian, ces objectifs demeurent environ 1% inférieurs au consensus du marché selon Goldman Sachs.
En guise de conclusion, les analystes indiquent que le dépassement des attentes était en grande partie anticipé, et qu'il a été partiellement favorisé par des ajustements de stocks et de remises sur le produit Arexvy, limitant le potentiel de révision à la hausse des estimations. Ils soulignent toutefois que le programme de réduction des coûts et l'accélération des investissements en R&D pourraient soutenir la croissance des bénéfices à plus long terme. La recommandation est à neutre, avec un objectif de cours de 1 890 pence, soit un potentiel de baisse de 6,85% par rapport au cours de clôture de mardi.
GSK plc est le 2e groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (41,3%) : destinés notamment au traitement de l'infection par le VIH (57% du CA), des maladies respiratoires et des troubles du système immunitaire (28,3%) et des cancers (14,7%) ;
- médicaments OTC et parapharmaceutiques (30,7%) ;
- vaccins (28%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (2,1%), Europe (21%), Etats-Unis (51,6%) et autres (25,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.