Goldman Sachs prudent sur Pfizer

Pfizer recule à Wall Street et s'affiche en repli de 1,25%, à 26,45 dollars. Dans une note, Goldman Sachs dévoile ses anticipations pour la publication des résultats trimestriels du laboratoire programmée le 5 mai prochain.

Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 14,1 milliards de dollars, là où le consensus Visible Alpha est à 13,8 milliards de dollars. Quant au bénéfice par action, GS l'attend à 0,73 dollar, soit 0,1 cent de plus que les attentes.



La banque estime que la pression sur la franchise Covid (due à un taux d'infection relativement bas au premier trimestre) et les difficultés du Vyndamax (prix et concurrence) devraient être plus que compensées par la performance de l'Eliquis, dont la dynamique positive récente n'a pas été complètement intégrée par le consensus.



Pour voir le titre connaître une véritable "cassure à la hausse", les investisseurs cherchent à savoir si les programmes en cours de développement pourront compenser les prochaines échéances de brevets, qui représentent un impact d'environ 17 milliards de dollars de revenus d'ici 2030.



Goldman Sachs reste à neutre sur l'action Pfizer, avec un objectif de cours de 26 dollars.