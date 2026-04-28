Pfizer recule à Wall Street et s'affiche en repli de 1,25%, à 26,45 dollars. Dans une note, Goldman Sachs dévoile ses anticipations pour la publication des résultats trimestriels du laboratoire programmée le 5 mai prochain.
Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 14,1 milliards de dollars, là où le consensus Visible Alpha est à 13,8 milliards de dollars. Quant au bénéfice par action, GS l'attend à 0,73 dollar, soit 0,1 cent de plus que les attentes.
La banque estime que la pression sur la franchise Covid (due à un taux d'infection relativement bas au premier trimestre) et les difficultés du Vyndamax (prix et concurrence) devraient être plus que compensées par la performance de l'Eliquis, dont la dynamique positive récente n'a pas été complètement intégrée par le consensus.
Pour voir le titre connaître une véritable "cassure à la hausse", les investisseurs cherchent à savoir si les programmes en cours de développement pourront compenser les prochaines échéances de brevets, qui représentent un impact d'environ 17 milliards de dollars de revenus d'ici 2030.
Goldman Sachs reste à neutre sur l'action Pfizer, avec un objectif de cours de 26 dollars.
Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins primaires (47,4%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ;
- produits de soins spécialisés (26,2%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ;
- produits utilisés en oncologie (24,5%) ;
- autres (1,9%).
60,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.