The Goldman Sachs a annoncé mardi un bénéfice net en forte hausse de 37% au troisième trimestre, à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action, contre 11 dollars anticipés par les analystes. Le chiffre d’affaires a progressé de 20% à 15,18 milliards de dollars, dépassant largement les attentes. La performance a été portée par une reprise marquée de l’activité de banque d’investissement et une solide contribution du trading obligataire, stimulée par la volatilité des marchés liée aux politiques tarifaires de l’administration Trump.

Les commissions de banque d’investissement ont grimpé de 42% à 2,66 milliards de dollars, grâce au rebond des fusions-acquisitions et des introductions en Bourse, alors que l’ensemble du secteur enregistre une hausse de 22% sur la période selon Dealogic. Le trading sur produits à revenu fixe a progressé de 17% à 3,47 milliards, dépassant les prévisions de 280 millions, porté par les activités sur les taux, les produits hypothécaires et les matières premières. À l’inverse, la division actions a connu une progression plus limitée de 7% à 3,74 milliards, légèrement en deçà des attentes.

Goldman Sachs a également annoncé l’acquisition d’Industry Ventures, société de capital-risque gérant 7 milliards de dollars d’actifs, afin de renforcer sa branche de gestion d’actifs. Malgré ces résultats robustes, le titre recuke d’environ 5% durant la séance, après une progression de 37% depuis le début de l’année. Les résultats du groupe s’inscrivent dans un trimestre globalement solide pour le secteur bancaire américain, marqué par la publication simultanée des performances de JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup.