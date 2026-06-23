Goldman Sachs réduit sa cible sur Interparfums, mais réitère l'achat
Goldman Sachs a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur le titre Interparfums, tout en ajustant son objectif de cours à 12 mois de 35 à 34 euros, en amont de la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026, prévue le 23 juillet prochain.
Dans une note, la banque d'affaires américaine dit anticiper, sur le court terme, un impact négatif lié aux tensions persistantes au Moyen-Orient.
La firme new-yorkaise s'attend ainsi à ce que le groupe parisien accuse un retard par rapport à ses concurrents Puig et L'Oréal, en raison notamment d'un calendrier de lancements de produits moins dense sur la période.
Plusieurs lancements importants à venir
Ses analystes tablent toutefois sur une accélération significative de la croissance au cours des exercices 2027 et 2028, une dynamique qui devrait être portée par le plus important pipeline de lancements majeurs (blockbusters) de l'histoire de l'entreprise, ainsi que par les débuts attendus de la nouvelle ligne de parfums Longchamp.
Selon Goldman, le marché sous-estime actuellement le rythme de cette future accélération de la croissance. Dans ce contexte, la banque estime qu'un redressement des multiples de valorisation vers un ratio cours/bénéfice (PER) de 20x est tout à fait envisageable, contre environ 15x actuellement, sous réserve d'une exécution solide du plan de lancements à venir.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,4%), Europe de l'Est (8,8%), Europe de l'Ouest (18,1%), Amérique du Nord (38,6%), Asie (12,8%), Amérique du Sud (8,8%), Moyen-Orient (5,8%) et Afrique (0,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.