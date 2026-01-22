Goldman Sachs relève sa prévision pour le cours de l'or à la fin 2026

Goldman Sachs a relevé jeudi sa prévision sur le cours de l'or pour la fin 2026 en évoquant l'intérêt croissant des investisseurs particuliers pour le métal précieux, au-delà de celui jusqu'ici témoigné par les banques centrales.

La banque américaine indique avoir porté son objectif à 5400 dollars l'once à horizon décembre 2026, contre 4900 dollars auparavant, une révision qui reflète l'intérêt croissant des investisseurs privés désireux de diversifier leur portefeuille en faisant l'acquisition du métal précieux dans un contexte de marché marqué par l'incertitude.



"Ce sont les achats des banques centrales qui avaient soutenu la hausse du prix de l'or en 2023 et 2024", rappellent les analystes de Goldman dans leur note.



"Cependant, ce rallye s'est accéléré à partir de 2025, au moment où les banques centrales ont commencé à être concurrencées par les investisseurs privés face à un stock limité de lingots, que ce soit via les achats des fonds cotés ETF (stimulés par les baisses de taux de la Fed) ou par le biais de nouveaux instruments ou outils émergents (...) notamment les achats physiques réalisés par les familles fortunées et l'acquisition d'options d'achat par les investisseurs", poursuivent-ils.



Goldman Sachs pense cependant que l'évolution des politiques monétaires mondiales pourrait constituer un risque à la baisse au cas où l'absence de mesures de soutien devait entraîner la liquidation de positions de couverture.



Après ses records de la veille, atteints peu avant le discours de Donald Trump à Davos sur la question du Groenland, l'or consolidait ce matin, le contrat à échéance février reculant de 4826,4 dollars. Celui du "spot" cède lui 1% à 4825,1 dollars l'once.