Goldman Sachs relève Sartorius Stedim Biotech à acheter
Dans une note détaillée, Goldman Sachs a fait le point sur la société allemande Sartorius, un fournisseur d'équipements pharmaceutiques et laboratoires, et sur sa filiale cotée à Paris, Sartorius Stedim Biotech, dédiée aux équipements et services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie pharmaceutique.
En préambule, les analystes de la banque américaine annoncent que, malgré la volatilité des marchés financiers, ils continuent de croire en la solidité fondamentale du marché de la Biopharma, en s'appuyant sur les ventes, les prescriptions, l'activité de R&D et les engagements de production. C'est notamment pour cette raison qu'ils avaient dégradé Sartorius Stedim Biotech à neutre plus tôt dans l'année, car les perspectives du secteur du Bioprocessing semblaient alors mieux intégrées dans le cours de l'action. Ils ne s'attendaient toutefois pas à ce que le cours de l'action chute d'environ 15% entre la mi-janvier et la fin février, et qu'il poursuive sa baisse depuis la fin du mois de février.
Dans le détail, sur Sartorius Stedim Biotech, ils pensent que la division LPS (Lab Products & Services) reste solidement positionnée, même s'ils ont réduit leurs attentes pour cette dernière après la journée investisseurs. En parallèle, Goldman Sachs pense que les récentes annonces de projets de dépenses d'investissement et la nécessité pour l'industrie pharmaceutique de soutenir sa croissance future sont des facteurs de soutien essentiels. Après une année 2026 stable pour ce secteur, un début de reprise dans les équipements est espéré pour le second semestre 2027.
Dans ces conditions, les analystes ont relevé leur recommandation sur Sartorius Stedim Biotech de neutre à acheter, en abaissant toutefois leur cible de cours de 235 à 214 euros. Sur Sartorius, ils sont restés à neutre, en diminuant également leur objectif de cours de 257 à 232 euros. Pour la société cotée à Francfort, Goldman Sachs estime que le potentiel de hausse est plus faible, car le titre a mieux résisté que celui de sa filiale, ce qui semble injustifié à la vue des perspectives plus faibles pour la division LPS.
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, du traitement, du stockage des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité.
Avec une concentration claire sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au coeur de la mutation technologique fulgurante de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et à ses partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces.
Avec ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, l'entreprise assure une présence mondiale. Ses principaux sites de production sont implantés en Allemagne, en France et à Porto Rico.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.