Goldman Sachs relève son objectif de cours sur Teleperformance
Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur le titre Teleperformance de 60 à 67 euros, envisageant un redressement de la croissance du spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client au cours de la seconde partie de l'année.
Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine reconnaît que la contraction de 2,2% de l'activité au premier trimestre s'est révélée légèrement plus marquée que prévu, une performance de nature à alimenter les inquiétudes des investisseurs quant au calendrier d'un retour à une croissance positive, jugée indispensable pour que le groupe atteigne son objectif d'une hausse de 0% à 2% de son chiffre d'affaires à données comparables cette année.
Cette perspective implique, du point de vue de la firme new-yorkaise, une amélioration sensible de la dynamique commerciale au second semestre.
Après le rebond, place à l'exécution
Si la banque demeure prudente sur les activités historiques ("core services"), notamment en raison de l'impact potentiel de l'IA, elle juge aussi plus rassurants les commentaires de la direction concernant l'amélioration progressive des activités de services spécialisés, notamment dans la division d'interprétariat par téléphone et par visiophone LanguageLine Solutions (LLS).
Si l'action a rebondi d'environ 24% au cours du mois écoulé - portée par des résultats sans surprise, l'espoir de redistribution du capital sous la direction de la nouvelle équipe managériale et de certains éléments techniques - l'établissement prévient qu'un redressement durable de la valeur dépendra d'une exécution rigoureuse.
"Une exécution constante et la concrétisation de la croissance du chiffre d'affaires et des marges seront la clé d'une revalorisation durable à moyen terme", indique-t-il dans sa note.
Une valorisation toujours historiquement basse
Sur le plan financier, Teleperformance se négocie actuellement sur un multiple de valorisation (PER) d'environ 5 fois les bénéfices attendus pour 2026, soit une "décote significative" par rapport à ses moyennes historiques sur 5 ans (environ 8x) et 10 ans (environ 18x) qui reflète cependant le cycle de révision à la baisse des bénéfices par le marché et les craintes persistantes des investisseurs sur la valeur terminale de l'entreprise face aux risques de disruption technologique liés à l'IA.
Si la banque reconnaît qu'un retour durable à une croissance positive assortie de marges stables pourrait soutenir le cours de Bourse, elle explique préférer rester neutre dans l'attente de signaux plus clairs sur le calendrier d'une éventuelle inflexion.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (53,9%) et Amérique (46,1%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2025, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 400 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (41%), services administratives et gouvernementaux (40%), télécommunications (12%) et distribution (7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.