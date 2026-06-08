Bien que la division de parfumerie féminine de l'entreprise catalane pèse le double des fragrances masculines, sa part de marché chez les femmes plafonne à 8%, contre 17% chez les hommes, souligne la banque d'affaires.

Le courtier estime toutefois que ce segment pourrait atteindre 9% d'ici 2030, porté par une progression organique d'environ 6% à moyen terme, une dynamique notamment soutenue par la gamme Carolina Herrera et le lancement prochain d'un nouveau parfum chez Jean Paul Gaultier.

En y ajoutant la solidité des marques de prestige pour hommes et l'essor des activités de niche, le pôle parfums dans son ensemble devrait progresser d'environ 5% par an sur la période 2025-2028, ajoute la firme new-yorkaise.

Pour Goldman Sachs, ces perspectives restent ignorées par les investisseurs. Le titre s'échange sur un ratio cours/bénéfice (PER) 2026 de 14x qui n'intègre qu'une expansion interne de 5% à moyen terme, offrant ainsi un profil rendement/risque attractif de son point de vue.

L'objectif fixé par la banque d'affaires fait ressortir un potentiel de hausse de 34% pour l'action.