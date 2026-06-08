Goldman Sachs reprend le suivi de Puig à l'achat

Goldman Sachs a repris lundi le suivi du titre Puig avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 21,50 euros, jugeant que le marché sous-évalue la trajectoire de croissance du groupe de beauté espagnol.

Bien que la division de parfumerie féminine de l'entreprise catalane pèse le double des fragrances masculines, sa part de marché chez les femmes plafonne à 8%, contre 17% chez les hommes, souligne la banque d'affaires.



Le courtier estime toutefois que ce segment pourrait atteindre 9% d'ici 2030, porté par une progression organique d'environ 6% à moyen terme, une dynamique notamment soutenue par la gamme Carolina Herrera et le lancement prochain d'un nouveau parfum chez Jean Paul Gaultier.



En y ajoutant la solidité des marques de prestige pour hommes et l'essor des activités de niche, le pôle parfums dans son ensemble devrait progresser d'environ 5% par an sur la période 2025-2028, ajoute la firme new-yorkaise.



Pour Goldman Sachs, ces perspectives restent ignorées par les investisseurs. Le titre s'échange sur un ratio cours/bénéfice (PER) 2026 de 14x qui n'intègre qu'une expansion interne de 5% à moyen terme, offrant ainsi un profil rendement/risque attractif de son point de vue.



L'objectif fixé par la banque d'affaires fait ressortir un potentiel de hausse de 34% pour l'action.