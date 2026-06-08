Goldman Sachs a repris lundi le suivi du titre Puig avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 21,50 euros, jugeant que le marché sous-évalue la trajectoire de croissance du groupe de beauté espagnol.
Bien que la division de parfumerie féminine de l'entreprise catalane pèse le double des fragrances masculines, sa part de marché chez les femmes plafonne à 8%, contre 17% chez les hommes, souligne la banque d'affaires.
Le courtier estime toutefois que ce segment pourrait atteindre 9% d'ici 2030, porté par une progression organique d'environ 6% à moyen terme, une dynamique notamment soutenue par la gamme Carolina Herrera et le lancement prochain d'un nouveau parfum chez Jean Paul Gaultier.
En y ajoutant la solidité des marques de prestige pour hommes et l'essor des activités de niche, le pôle parfums dans son ensemble devrait progresser d'environ 5% par an sur la période 2025-2028, ajoute la firme new-yorkaise.
Pour Goldman Sachs, ces perspectives restent ignorées par les investisseurs. Le titre s'échange sur un ratio cours/bénéfice (PER) 2026 de 14x qui n'intègre qu'une expansion interne de 5% à moyen terme, offrant ainsi un profil rendement/risque attractif de son point de vue.
L'objectif fixé par la banque d'affaires fait ressortir un potentiel de hausse de 34% pour l'action.
Puig Brands SA (Puig) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de beauté, de soins personnels et de parfumerie haut de gamme. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de parfumerie et de mode (72,3%) : parfums, eaux de parfums, eau de Cologne, lotions, savons, vêtements, chaussures, accessoires de mode, etc. (marques Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin, Comme des Garçons, Dries Van Noten, L'Artisan Parfumeur, Penhaligon's, Adolfo Domínguez, Banderas, etc.) ;
- produits de maquillage (16,8%) : fonds de teint, rouges à lèvres, brillants à lèvres, eye-liners, correcteurs, mascaras, ombres à paupières, etc. (marques Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin et Dries Van Noten) ;
- produits de soins de la peau (10,9%) : hydratants, nettoyants, sérums, lotions toniques, exfoliants, masques pour le visage, crèmes solaires, etc. (marques Uriage, Apivita, Kama Ayurveda, Loto del Sur et Charlotte Tilbury).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 sites de production implantés en Espagne (2), en France (3), en Grèce et en Inde.
Les produits sont commercialisés au travers de plus de 330 magasins détenus en propre, de distributeurs, de magasins détaillants et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (54,6%), Amériques (34,9%) et Asie-Pacifique (10,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.