Goldman Sachs maintient son opinion "neutre" sur le titre Netflix tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 130 à 112 dollars en perspective de la prochaine publication des résultats du géant américain du streaming, prévue le 20 janvier.
L'intermédiaire financier note que depuis la parution de sa dernière étude sur la valeur, en date du 21 octobre, l'action a chuté de 27%, à comparer avec une hausse de 3% pour le S&P 500, une baisse qui reflète selon lui un déplacement de l'attention des investisseurs désormais davantage focalisés sur le projet d'acquisition de Warner Bros. plutôt que sur les perspectives de développement de l'entreprise en tant que société indépendante.
Sur le plan fondamental, Goldman s'attend néanmoins à ce que les résultats du 4ème trimestre témoignent d'une activité solide, l'équipe de direction continuant de bien exécuter ses priorités stratégiques actuelles à commencer par la création de contenus originaux de nature à stimuler l'engagement des utilisateurs et la croissance, mais aussi la retransmission de programmes de divertissement en direct, comme l'illustre le récent succès des matches de football américain de la NFL diffusés le jour de Noël.
L'analyste mentionne aussi l'expansion de l'offre des contenus de jeux vidéo, ainsi que les progrès enregistrés sur le front de la publicité numérique, qui se caractérisent par une adoption grandissante par les annonceurs de son offre publicitaire.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
A fin 2024, Netflix, Inc. compte environ 302 millions d'abonnements.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%), Amérique latine (12,4%) et Asie-Pacifique (11,3%).
