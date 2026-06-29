Hugo Boss a annoncé lundi que Goldman Sachs s'était allégé à son capital la semaine passée à la suite d'une cession d'actions et d'instruments financiers, apprend-on dans un avis financier publié lundi.
En date du lundi 22 juin, la banque d'investissement américaine détenait 13,90% du capital contre 16,33% lors de sa précédente notification.
Dans le détail, Goldman Sachs contrôlait directement 0,13% des droits de vote du groupe de prêt-à-porter haut de gamme, ainsi que 13,77% par le biais d'instruments financiers.
La firme new-yorkaise n'avait cessé de se renforcer au capital d'Hugo Boss depuis l'officialisation, le 10 juin dernier, d'une offre publique d'achat "technique" de la part du groupe de distribution britannique Frasers Group.
Entre le 10 juin et le 22 juin, le cours de Bourse s'était apprécié de près de 7%.
Hugo Boss AG est une société allemande spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes destinés au marché international de la mode. Sa gamme de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, des vêtements pour enfants, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des tenues professionnelles, des vêtements de loisirs et des tenues de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur la mode féminine ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements pour le travail et les loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.