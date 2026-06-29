Goldman Sachs s'allège au capital d'Hugo Boss

Hugo Boss a annoncé lundi que Goldman Sachs s'était allégé à son capital la semaine passée à la suite d'une cession d'actions et d'instruments financiers, apprend-on dans un avis financier publié lundi.

En date du lundi 22 juin, la banque d'investissement américaine détenait 13,90% du capital contre 16,33% lors de sa précédente notification.



Dans le détail, Goldman Sachs contrôlait directement 0,13% des droits de vote du groupe de prêt-à-porter haut de gamme, ainsi que 13,77% par le biais d'instruments financiers.



La firme new-yorkaise n'avait cessé de se renforcer au capital d'Hugo Boss depuis l'officialisation, le 10 juin dernier, d'une offre publique d'achat "technique" de la part du groupe de distribution britannique Frasers Group.



Entre le 10 juin et le 22 juin, le cours de Bourse s'était apprécié de près de 7%.



Le titre reculait de 0,1% à peine aujourd'hui.