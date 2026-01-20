Goldman Sachs scelle une alliance stratégique de 25 milliards de dollars avec le Qatar

Le fonds souverain qatari et la banque d'affaires américaine franchissent une étape historique dans leur collaboration. Cet accord vise à canaliser des capitaux massifs vers des secteurs technologiques de pointe tout en renforçant l'influence financière de Doha à l'échelle régionale.

L'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) et Goldman Sachs Asset Management ont signé un protocole d'entente (MoU) prévoyant un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars.



Ce déploiement de capital ciblera les stratégies de marchés privés gérées par la firme américaine, notamment dans l'intelligence artificielle, les technologies financières (fintech), les infrastructures numériques et le crédit privé. Mohammed Saif Al-Sowaidi, directeur général de QIA, souligne que cet accord offre "un flux d'opportunités de premier plan dans des secteurs critiques pour notre stratégie d'investissement".



Au-delà de l'aspect financier, Goldman Sachs s'engage à faire de Doha son principal pôle de gestion d'actifs dans la région, favorisant le transfert de compétences et la création d'emplois.



David Solomon, p.-d.g. de Goldman Sachs, estime que ce partenariat renforcera la connectivité mondiale du Qatar. En agissant comme investisseur de référence dans les fonds phares de la banque, QIA soutiendra également l'essor des marchés de capitaux locaux et les fusions-acquisitions (M&A).



Goldman Sachs cède actuellement 0,3% à New York mais signe une progression de plus de 8% depuis le début de l'année.