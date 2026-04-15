Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 4 005 329 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 5,25% du capital et des droits de vote de cette société foncière et de promotion immobilière.