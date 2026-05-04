Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 3 996 247 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 5,24% du capital et des droits de vote de cette société foncière et de promotion immobilière.