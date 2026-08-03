Goldman Sachs se renforce dans les droits de vote de Valeo, BlackRock s'allège au capital
Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.
Du fait de ce franchissement de seuil, le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 13 923 097 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,67% du capital et 5,03% des droits de vote de l'équipementier automobile français.
De son côté, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juillet, le seuil de 5% du capital de Valeo, à la suite d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 12 210 783 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,41% des droits de vote de la société.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2025 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,3%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,9%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,7%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,1%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,2% du CA.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (14,5%), Allemagne (10,9%), Europe et Afrique (25,9%), Etats-Unis et Mexique (18,1%), Amériques (0,9%), Chine (15,9%) et Asie (13,8%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.