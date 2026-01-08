Goldman Sachs transfère l'Apple Card à la banque Chase

Le géant bancaire Goldman Sachs a conclu un accord pour transférer son programme de cartes de crédit Apple Card ainsi que les comptes associés vers la banque Chase. Cette opération marque une étape décisive dans le recentrage stratégique de la firme vers ses activités historiques de banque d'investissement et de gestion d'actifs.

Goldman Sachs a annoncé que la transition du programme vers Chase s'étalerait sur environ 24 mois, période durant laquelle la banque continuera d'assurer la gestion opérationnelle et d'enregistrer les résultats de l'activité.



Pour rappel, l'Apple Card est une carte de crédit innovante lancée en 2019 par Apple en partenariat avec Goldman Sachs. Elle a été conçue pour "placer la santé financière des utilisateurs au centre de ses préoccupations".



"Cette transaction achève substantiellement le rétrécissement de notre focalisation dans nos activités de consommation", a commenté David Solomon, le p.-d.g. de Goldman Sachs.



Sur le plan financier, l'opération devrait entraîner une hausse du bénéfice par action (BPA) de 0,46 dollar pour les résultats du quatrième trimestre 2025.



Ce résultat comptable s'explique par la libération de 2,48 milliards de dollars de réserves pour pertes sur prêts, bien que partiellement compensée par une réduction de 2,26 milliards de dollars des revenus nets liée aux dépréciations du portefeuille de prêts et aux obligations de résiliation de contrat.



Le titre Goldman Sachs a cédé 1,5% à New York hier et affiche un repli de 0,2% en préouverture à Wall Street.