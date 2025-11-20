Google a dévoilé jeudi Nano Banana Pro, une nouvelle version de son outil de génération d’images par intelligence artificielle, reposant sur son dernier modèle Gemini 3 Pro. Intégré à l’application Gemini et à d’autres services comme NotebookLM ou les offres Google AI Pro, l’outil vise à élargir les usages de l’IA générative au-delà du texte, en misant sur la création visuelle avancée. L’annonce intervient dans la foulée de la présentation de Gemini 3, qui a fait bondir l’action d’Alphabet de 4% cette semaine.

Successeur d’une première version lancée en août et popularisée par les avatars 3D sur les réseaux sociaux, Nano Banana Pro permet désormais la production d’infographies complexes, la cohérence visuelle de personnages ou l’intégration d’éléments techniques comme du code ou des CV. Accessible en mode freemium, l’outil sera prochainement étendu à Flow, la plateforme de création de films animés par IA de Google. Une fonction de traçabilité des images générées est également introduite, avec filigrane pour les comptes gratuits et suppression pour les abonnés Ultra.

Avec ce lancement, Google renforce sa position dans la course à l’IA face à OpenAI, dont les dernières mises à jour de GPT-5 ont renforcé sa domination dans les usages quotidiens. Gemini revendique désormais 650 millions d’utilisateurs mensuels actifs, contre 800 millions hebdomadaires pour ChatGPT. Alors que la demande explose, Google veut prouver que l’IA générative peut s’adresser aussi bien aux développeurs qu’aux créateurs de contenus visuels, dans une logique multimodale de plus en plus centrale pour le secteur.