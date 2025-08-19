Sous la menace de lourdes sanctions européennes, Google a annoncé mardi une refonte des conditions de sa boutique d'applications Google Play. Bruxelles l'accuse d'avoir violé le Digital Markets Act (DMA) en limitant la liberté des développeurs et en favorisant ses propres services.

Le DMA cible notamment deux pratiques : l’interdiction faite aux développeurs d’informer les utilisateurs d’offres hors Play Store et les commissions jugées excessives prélevées par Google sur les acquisitions de clients. Ces accusations s’ajoutent aux plus de 8 milliards d’euros d’amendes déjà infligées au groupe californien pour d’autres infractions antitrust. En cas de condamnation, l’amende pourrait atteindre 10% du chiffre d’affaires mondial.

Dans un billet de blog, Alphabet, maison mère de Google, affirme avoir travaillé avec la Commission, des développeurs et des experts pour assouplir son programme External Offers. Les frais seront revus à la baisse et de nouvelles options offertes aux développeurs, même si l’entreprise dit craindre une dégradation de la sécurité et de l’expérience des utilisateurs Android.

Avec ces concessions, Google cherche à éviter un bras de fer frontal avec Bruxelles tout en préservant son modèle économique. La décision ouvre toutefois la voie à une concurrence accrue sur Android, un marché où les développeurs espèrent enfin pouvoir sortir de l’étau du Play Store.