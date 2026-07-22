Google Cloud accélère fortement grâce à l'IA et rassure les investisseurs
La forte croissance de Google Cloud au deuxième trimestre confirme le rôle central de l'intelligence artificielle dans le développement d'Alphabet. Les performances de l'activité cloud dépassent largement les attentes de Wall Street et renforcent la confiance des investisseurs dans la capacité du groupe à rentabiliser les investissements massifs engagés dans les infrastructures d'IA.
Au trimestre clos en juin, le chiffre d'affaires de Google Cloud a progressé de 82% pour atteindre 24,8 milliards de dollars, contre une hausse de 63% au trimestre précédent. Cette performance dépasse nettement les attentes des analystes, qui anticipaient une croissance de 64%. Troisième acteur mondial du cloud derrière Amazon Web Services et Microsoft, Google bénéficie de la demande croissante des entreprises pour des capacités de calcul destinées au développement et au déploiement de modèles d'intelligence artificielle, soutenue notamment par des contrats conclus avec des clients comme Anthropic.
Ces résultats devraient apaiser les interrogations des marchés concernant les dépenses considérables engagées par Alphabet dans les centres de données et les puces dédiées à l'IA. Les grands groupes technologiques devraient investir plus de 700 milliards de dollars dans ce domaine cette année, un montant qui pourrait dépasser 1.000 milliards de dollars l'an prochain selon Morgan Stanley. Malgré cette dynamique, Google a vu certains de ses projets ralentir, notamment avec le report du lancement de Gemini 3.5 Pro, qui a renforcé la concurrence d'OpenAI, d'Anthropic et des modèles open source chinois.
L'activité de recherche demeure toutefois un moteur important de croissance pour Alphabet. Les fonctionnalités AI Overviews et AI Mode stimulent l'engagement des utilisateurs en favorisant des recherches plus longues et conversationnelles, tout en créant de nouvelles opportunités publicitaires. Depuis le début de l'année, l'action Alphabet reste l'une des plus performantes des "Magnificent 7", même si le titre a reculé d'environ 9% depuis la fin avril sous l'effet des retards de certains projets, des départs de dirigeants et des pressions réglementaires.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.