Google Cloud (Alphabet) conclut un contrat de plusieurs millions avec l'OTAN

Google a annoncé lundi avoir conclu un contrat "significatif" de plusieurs millions de dollars portant sur la fourniture de capacités "cloud" sécurisées et souveraines à l'OTAN.



Dans un communiqué, la principale filiale d'Alphabet souligne que ce partenariat stratégique signé avec l'agence d'information et de communication (NCIA) de l'alliance transatlantique doit permettre à cette dernière de renforcer ses infrastructures numériques, d'améliorer la gouvernance de ses données et de déployer des fonctionnalités liées à l'IA.



Il est notamment prévu que le centre d'entraînement et de formation (JATEC) de l'OTAN utilise la plateforme Google Distributed Cloud (GDC) afin de moderniser son fonctionnement opérationnel et de traiter des documents classifiés.



Google explique à ce titre que le caractère souverain de sa technologie va permettre à l'organisation de mener à bien des charges de travail dédiées à l'IA ou à l'analyse de données tout en conservant un contrôle absolu sur ces tâches, dans le plus grand respect de la souveraineté des systèmes.