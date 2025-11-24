Google Cloud, filiale d'Alphabet, a annoncé lundi la signature d’un contrat de plusieurs millions de dollars avec l’Agence OTAN d’information et de communication (NCIA), portant sur la fourniture de solutions cloud souveraines et sécurisées. Le partenariat concerne l’utilisation du service Google Distributed Cloud, qui accompagnera la modernisation des capacités du Centre OTAN d’analyse, de formation et d’éducation (Joint Analysis, Training and Education Centre), en particulier pour le traitement de charges de travail classifiées.

La solution déployée repose sur une architecture "air-gapped", c’est-à-dire totalement déconnectée des réseaux externes, garantissant un haut niveau de sécurité. Ce modèle permet d’exploiter les services cloud et les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Google dans un environnement conforme aux standards de souveraineté numérique exigés par l’OTAN. Ce contrat illustre la capacité de Google Cloud à adresser les besoins spécifiques d’institutions internationales en matière de cybersécurité et d’autonomie technologique.

À la suite de cette annonce, l’action Alphabet enregistrait une hausse de 3% en préouverture lundi, portée par les perspectives commerciales renforcées de sa division cloud.