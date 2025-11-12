Google conclut un contrat d'achat d'électricité avec TotalEnergies
Publié le 12/11/2025 à 16:19
En phase finale de construction, cette centrale sera raccordée au réseau PJM, le plus vaste des Etats-Unis. Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où il est implanté.
'Notre collaboration avec TotalEnergies contribuera à alimenter nos data centers et à soutenir la croissance économique de l'Ohio', explique Will Conkling, directeur de l'énergie propre et de l'électricité chez Google.