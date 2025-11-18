Alphabet, maison mère de Google, a lancé mardi Gemini 3, sa nouvelle génération de modèle d’intelligence artificielle, avec l’objectif de rivaliser frontalement avec OpenAI sur le terrain de l’IA générative. Présenté comme le modèle le plus avancé développé par Alphabet, Gemini 3 se distingue par sa capacité à fournir des réponses plus précises et nuancées tout en nécessitant moins d’instructions. Sundar Pichai, PDG du groupe, a insisté sur une IA "utile plutôt que flatteuse", capable de mieux saisir les intentions de l’utilisateur. Le modèle sera progressivement intégré aux produits de recherche IA de Google, à l’application Gemini, forte de 650 millions d’utilisateurs mensuels, et aux services professionnels via Vertex AI et l’API Gemini.

Google a également dévoilé Antigravity, une nouvelle plateforme de développement orientée tâches, pensée pour un codage assisté en langage naturel. Selon Google Labs, Gemini 3 offre une expérience de "vibe coding", permettant de générer interfaces, visualisations et explications interactives, à l’image d’un "magazine numérique". L’outil cible autant les développeurs que les entreprises, en proposant des usages variés : création de simulateurs interactifs, analyse de vidéos industrielles, ou génération de contenus RH comme des modules d’intégration.

Le lancement intervient dans un contexte de forte accélération des investissements dans l’intelligence artificielle. Les géants du numérique, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, devraient ensemble consacrer plus de 380 milliards de dollars cette année à leurs infrastructures IA. Gemini 3 se positionne ainsi comme une réponse directe aux récentes évolutions de GPT-5 chez OpenAI, tout en marquant une volonté de Google de rendre ses modèles plus affirmés, moins consensuels. Avec Gemini 3, Google entend réinstaller son leadership technologique et diffuser l’IA "à l’échelle de toute son infrastructure", selon les mots de Sundar Pichai.