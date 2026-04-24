Google envisage un investissement massif dans Anthropic
Alphabet, maison mère de Google, pourrait investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans la start-up Anthropic, selon des informations de presse. Une première tranche de 10 milliards de dollars aurait été engagée, sur la base d'une valorisation de 350 milliards de dollars, avec un complément potentiel de 30 milliards conditionné à l'atteinte d'objectifs de performance. Cette opération viserait notamment à soutenir l'expansion des capacités de calcul de l'entreprise dans un contexte de forte demande en intelligence artificielle.
Cet intérêt s'inscrit dans une compétition accrue entre les géants technologiques pour s'associer aux acteurs clés du secteur. Amazon a récemment annoncé un projet d'investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars dans Anthropic, confirmant l'attractivité de la société. La start-up affiche une croissance rapide, avec un chiffre d'affaires annualisé dépassant 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards fin 2025, portée par le succès de ses modèles auprès des entreprises.
Pour accompagner cette expansion, Anthropic multiplie les partenariats afin de renforcer ses infrastructures. L'entreprise collabore notamment avec Broadcom et Google, a signé un accord avec CoreWeave et prévoit de sécuriser près d'un gigawatt de capacité via les puces d'Amazon. Ces initiatives illustrent les besoins considérables en ressources informatiques pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle à grande échelle.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.