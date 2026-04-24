Google envisage un investissement massif dans Anthropic

Alphabet, maison mère de Google, pourrait investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans la start-up Anthropic, selon des informations de presse. Une première tranche de 10 milliards de dollars aurait été engagée, sur la base d'une valorisation de 350 milliards de dollars, avec un complément potentiel de 30 milliards conditionné à l'atteinte d'objectifs de performance. Cette opération viserait notamment à soutenir l'expansion des capacités de calcul de l'entreprise dans un contexte de forte demande en intelligence artificielle.

Cet intérêt s'inscrit dans une compétition accrue entre les géants technologiques pour s'associer aux acteurs clés du secteur. Amazon a récemment annoncé un projet d'investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars dans Anthropic, confirmant l'attractivité de la société. La start-up affiche une croissance rapide, avec un chiffre d'affaires annualisé dépassant 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards fin 2025, portée par le succès de ses modèles auprès des entreprises.



Pour accompagner cette expansion, Anthropic multiplie les partenariats afin de renforcer ses infrastructures. L'entreprise collabore notamment avec Broadcom et Google, a signé un accord avec CoreWeave et prévoit de sécuriser près d'un gigawatt de capacité via les puces d'Amazon. Ces initiatives illustrent les besoins considérables en ressources informatiques pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle à grande échelle.