Alphabet, maison mère de Google, s’allie à Meta pour développer "TorchTPU", un projet visant à rendre les puces TPU de Google pleinement compatibles avec le framework PyTorch, largement utilisé dans le développement de l’intelligence artificielle. Cette initiative stratégique vise à réduire la dépendance du secteur à Nvidia, qui domine aujourd’hui le marché des processeurs IA grâce à son écosystème logiciel CUDA. Suite à cette annonce, le titre Nvidia chute de 2% en séance. Le projet pourrait profondément modifier les équilibres technologiques entre matériel et logiciel dans l’industrie.

Jusqu’à présent, l’adoption des TPU par des clients externes était limitée en raison de leur faible compatibilité avec PyTorch, obligeant les développeurs à adapter lourdement leur code. TorchTPU ambitionne de lever cette barrière en offrant une intégration native, ce qui permettrait à Google de rendre ses puces plus attractives et accessibles. Le groupe envisage également une ouverture partielle du code en open source afin d’accélérer l’adoption par la communauté.

Le projet est mené en collaboration étroite avec Meta, qui supervise le développement de PyTorch. Des discussions seraient en cours pour que Meta accède plus largement aux TPU de Google via des services managés, ce qui lui permettrait de réduire sa dépendance aux GPU Nvidia, coûteux et omniprésents. Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus large de Google pour démocratiser l’usage de ses TPU, notamment par leur déploiement direct chez les clients et par des nominations internes renforçant le pilotage de sa division IA.