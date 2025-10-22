Alphabet a dévoilé mercredi Quantum Echoes, un nouvel algorithme de calcul quantique qui, selon l’entreprise, surclasse les meilleurs algorithmes classiques avec une vitesse jusqu’à 13 000 fois supérieure. Développé pour fonctionner sur sa puce quantique Willow, présentée en 2023, cet outil marque une avancée majeure dans le passage de l’informatique quantique du stade expérimental à celui des applications concrètes, notamment en intelligence artificielle, en sciences des matériaux et dans la recherche pharmaceutique.

L’algorithme permettrait notamment de simuler des structures moléculaires complexes, ouvrant la voie à la découverte de médicaments ou à la conception de matériaux de nouvelle génération. L’un de ses atouts réside dans sa vérifiabilité : les résultats peuvent être confirmés par d’autres machines quantiques ou par des tests physiques, un critère crucial selon les chercheurs de Google. Publié mercredi dans Nature, Quantum Echoes pourrait aussi servir à générer des données inédites pour entraîner des modèles d’IA dans des domaines où les données sont rares, renforçant ainsi les ambitions de Google dans le quantique face à ses rivaux comme Microsoft et Amazon.