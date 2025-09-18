Alphabet, maison mère de Google, a annoncé jeudi le déploiement de son agent d’intelligence artificielle Gemini pour tous les utilisateurs américains de Chrome, sur ordinateurs comme sur mobiles. Jusqu’ici limité à certains abonnés, l’outil est désormais accessible plus largement et enrichi de nouvelles fonctions, comme l’analyse de pages web, la gestion multi-onglets ou l’exécution d’actions directement dans le navigateur, telles que programmer un rendez-vous ou rechercher une vidéo YouTube.

Cette extension s’inscrit dans une bataille stratégique autour des navigateurs, longtemps dominés par Google et Apple. OpenAI travaille sur un navigateur basé sur Chromium, Anthropic a dévoilé un agent lié à ses modèles Claude, et Perplexity a lancé son propre navigateur Comet. L’enjeu est renforcé par le contexte réglementaire : dans son procès antitrust, le département américain de la Justice avait tenté d’imposer à Google de se séparer de Chrome, mais un juge a estimé que l’essor de l’IA avait bouleversé le paysage concurrentiel.

Gemini est désormais plus intégré aux services de Google comme YouTube, Maps et Calendar, et son extension à Google Workspace doit se faire avec des garanties renforcées en matière de données professionnelles. L’entreprise prévoit aussi de doter l’agent de nouvelles capacités "agentiques" issues du projet interne Mariner, comme réserver un rendez-vous chez le coiffeur ou commander des courses. Avec cette ouverture, Google espère renforcer la centralité de Chrome face à des concurrents cherchant à capter une part croissante de l’expérience utilisateur via l’IA.