Alphabet a annoncé mardi un investissement de 15 milliards de dollars pour construire un vaste complexe de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle dans le sud de l’Inde, son plus grand projet d’infrastructure en dehors des États-Unis. L’annonce, faite par Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, lors d’un événement dans l’État de l’Andhra Pradesh, s’inscrit dans une stratégie de déploiement mondial visant à répondre à la demande exponentielle en capacité de calcul liée à l’essor de l’IA. Le projet, étalé sur cinq ans, portera sur une puissance d’un gigawatt et mobilisera la filiale locale de Google, Raiden Infotech.

Selon le gouvernement local, trois campus seront implantés à Visakhapatnam, avec pour objectif de renforcer la position de l’Inde comme hub régional pour les technologies de cloud et d’intelligence artificielle. Cet investissement, initialement estimé à 10 milliards de dollars, a été relevé pour tenir compte de l’ampleur du projet. Il fait suite à une année de discussions entre Google et les autorités indiennes, qui misent sur ces partenariats pour stimuler l’emploi et l’innovation numérique.

L’Inde attire désormais la plupart des grands acteurs mondiaux du cloud, dont Microsoft et Amazon Web Services, qui y multiplient les initiatives. Google avait déjà porté ses dépenses d’investissement globales à 85 milliards de dollars pour 2025, en raison de la demande croissante pour ses services cloud et IA. Après un plan de 25 milliards de dollars annoncé aux États-Unis en juillet, le groupe confirme, avec ce projet indien, sa stratégie d’internationalisation de ses infrastructures critiques et son ambition de consolider sa position de pilier mondial de l’intelligence artificielle.