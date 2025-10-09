Alphabet a présenté jeudi deux nouveaux abonnements destinés à démocratiser l’usage des agents d’intelligence artificielle en milieu professionnel. Baptisées Gemini Enterprise et Gemini Business, ces offres visent à rendre la création et la gestion d’agents d’IA accessibles à des utilisateurs non techniques. Facturé 30 dollars par utilisateur et par mois, Gemini Enterprise cible les grandes entreprises, tandis que Gemini Business, à 21 dollars, s’adresse aux structures plus petites. Les abonnés peuvent créer des agents exploitant des données issues de services tiers comme Box, Microsoft ou Salesforce, sans recourir à la programmation.

Les deux formules incluent des agents prédéfinis conçus par Google pour la relation client, la data science ou le développement logiciel, ainsi que des agents partenaires, notamment issus de Workday. Elles s’appuient sur Agentspace, la plateforme de création d’agents lancée en décembre, et intègrent Model Armor, un outil de filtrage et de gouvernance des interactions avec l’IA, destiné à renforcer la sécurité et la conformité des déploiements. Les clients actuels d’Agentspace seront transférés automatiquement vers les abonnements Gemini sans frais supplémentaires.

Ce lancement intervient dans un contexte de forte concurrence avec OpenAI et Microsoft, qui cherchent également à imposer leurs agents comme instruments d’automatisation du travail. Selon Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, des entreprises issues de divers secteurs, du conseil à l’hôtellerie, expérimentent déjà la solution, dont Virgin Voyages. Les analystes estiment que les efforts de Google en matière de sécurité et de gouvernance pourraient favoriser la confiance des clients. Basées sur les modèles multimodaux de la série Gemini, capables de traiter texte, image et vidéo, ces offres doivent désormais prouver leur capacité à suivre le rythme rapide des innovations attendues avec Gemini 3.0.