Google entre officiellement dans le jeu du minage de Bitcoin. Et pas avec un petit pas… mais avec 3,7 milliards de dollars investis dans TeraWulf, un acteur américain déjà bien implanté dans le mining et l’hébergement de calcul haute performance (HPC).

Un accord décennal taillé pour l’IA et le Bitcoin

Par le biais de sa filiale Google Cloud, le géant signe un contrat de 10 ans avec TeraWulf. Objectif :

Héberger des charges de travail massives liées à l’intelligence artificielle





Étendre les capacités de minage de Bitcoin



Concrètement, l’accord prévoit 500 mégawatts (MW) supplémentaires de capacité énergétique, faisant passer l’infrastructure de TeraWulf au seuil symbolique de 1 gigawatt.

“Cet accord avec Google Cloud nous permet de continuer à croître et à innover, tout en offrant à nos clients des solutions d’hébergement de pointe pour l’IA et le minage de Bitcoin”, résume Paul Prager, PDG de TeraWulf.

L’annonce agit comme un électrochoc sur les marchés : l’action WULF, cotée au Nasdaq, s’envole de +50 % ce jeudi pour atteindre un nouveau sommet.



Bitcoin vs TeraWulf depuis le 1er janvier

Pour une entreprise entrée en bourse en décembre 2021, la progression est spectaculaire : en trois ans, TeraWulf a multiplié ses capacités, atteignant récemment 5,5 EH/s (+37 % sur l’année). Pour rappel, la “puissance de calcul” dans le minage de Bitcoin, exprimée en EH/s (exahash par seconde), mesure le nombre d’essais de calcul cryptographique qu’un mineur peut effectuer chaque seconde pour valider des blocs, et donc être récompensé en bitcoins. Avec 5,5 EH/s, TeraWulf effectue 5,5 quintillions de calculs par seconde, ce qui reflète sa capacité à sécuriser le réseau et à obtenir des récompenses en bitcoins. Pour remettre ce chiffre en perspective, l’ensemble des mineurs sur le réseau Bitcoin développe plus de 1000 EH/s actuellement.

Puissance de calcul (EH/s) sur Bitcoin

L’IA et la crypto, même combat

Cet investissement illustre une tendance plus profonde : les géants du cloud veulent leur part du gâteau de la puissance de calcul du Bitcoin. Selon McKinsey, le marché mondial de l’hébergement de calcul haute performance (HPC), ce qui consiste à résoudre des calculs complexes et gourmands en ressources qui ne peuvent pas être traités efficacement par des ordinateurs classiques, devrait peser 250 milliards de dollars dès 2030. Parmi les secteurs où la demande énergétique explose, l’IA générative figure en tête. Former ses modèles et répondre aux requêtes des utilisateurs requiert des quantités colossales d’électricité.

Problème : si les investisseurs injectent massivement des capitaux dans ce marché en plein essor, les entreprises, elles, peinent à accéder rapidement aux infrastructures capables de soutenir cette soif de puissance de calcul. C’est ici que les mineurs de bitcoins entrent en jeu.

Habitués à faire tourner des fermes de serveurs ultra-performantes, ils disposent déjà de tous les atouts : alimentation électrique stable et puissante, systèmes de refroidissement optimisés, connexions réseau rapides et à faible latence. Leur expertise et leurs installations peuvent facilement être réaménagées pour répondre aux besoins des géants de l’IA, faisant de ces acteurs un maillon stratégique dans la course mondiale à la puissance informatique.

Google entend occuper une position stratégique sur ce segment où l’IA et les cryptomonnaies se partagent les mêmes infrastructures gourmandes en calcul.

Le mouvement de Google s’inscrit dans une course déjà engagée :

Une alliance qui change la donne

Au-delà de la puissance financière, c’est le signal stratégique qui frappe. Google, acteur traditionnellement prudent vis-à-vis du Bitcoin, se positionne désormais comme un fournisseur d’infrastructure majeur pour le mining, tout en consolidant son avance dans l’IA. Cette convergence n’a rien d’anecdotique : IA et crypto représentent deux des marchés à plus forte croissance mondiale, et leur association pourrait accélérer l’industrialisation du mining et de l'IA.



