Alphabet, maison mère de Google, a supprimé 35% de ses postes de managers encadrant de très petites équipes en un an, a indiqué Brian Welle, vice-président en charge de la performance des ressources humaines, lors d’une réunion interne dont CNBC a obtenu l’enregistrement. L’objectif affiché est de réduire la bureaucratie et d’accroître l’agilité de l’entreprise, dans un contexte de réorganisations et de plans d’économies récurrents. Les managers concernés, encadrant moins de trois personnes, ont pour la plupart conservé leur poste comme contributeurs individuels.

Cette restructuration intervient après une série de licenciements et de départs volontaires. Google avait déjà supprimé environ 6% de ses effectifs en 2023 et a continué depuis à réduire ses coûts. Plusieurs divisions, dont la recherche, le marketing ou les ressources humaines, ont mis en place un programme de départ volontaire, choisi par 3% à 5% des salariés éligibles. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, insiste sur la nécessité d’accroître l’efficacité de l’entreprise sans multiplier systématiquement les embauches.

Lors de la réunion, des employés ont exprimé leurs inquiétudes sur la sécurité de l’emploi et la culture interne, tout en comparant les politiques sociales de Google à celles de Meta, qui propose un congé sabbatique rémunéré. La direction a écarté l’idée d’un dispositif similaire, estimant que la politique actuelle de congés répondait déjà aux besoins. Pichai a défendu les départs volontaires plutôt que des licenciements collectifs, jugeant cette approche plus respectueuse de l’autonomie des employés.