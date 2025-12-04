Google Cloud, filiale d'Alphabet, a annoncé jeudi un partenariat stratégique avec Replit, start-up spécialisée dans le codage assisté par intelligence artificielle, dite approche de "vibe-coding". L’accord, pluriannuel, prévoit une intensification de l’intégration des services Google Cloud et des modèles IA de Google au sein de la plateforme Replit. Google restera par ailleurs le fournisseur cloud principal de la start-up, dont l’offre vise un public élargi, y compris les non-développeurs, grâce à une interface simplifiée permettant de générer du code à partir d’instructions en langage naturel.

Fondée il y a près d’une décennie, Replit connaît une croissance rapide, avec des revenus annualisés passés de 2,8 à 150 millions de dollars en moins d’un an, et une valorisation de 3 milliards à la suite d’un financement en septembre. Selon Ramp, Replit enregistre actuellement la plus forte croissance client parmi les éditeurs de logiciels. Pour Google, ce partenariat vise à élargir sa base d’utilisateurs et à renforcer sa position sur un marché du développement logiciel profondément transformé par l’IA générative, face à une concurrence grandissante.

Le secteur est en pleine effervescence : Anthropic revendique déjà un revenu annuel d’un milliard de dollars pour son offre Claude Code, tandis que Cursor, autre acteur clé, a récemment été valorisé à 29,3 milliards de dollars. En misant sur Replit, Google espère accélérer l’adoption de ses technologies IA et cloud dans un segment en forte expansion, alors que son modèle Gemini 3 affiche des performances de pointe et a contribué à une hausse de plus de 12% du cours d’Alphabet depuis son lancement.